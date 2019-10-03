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Саранские школьники сбежали в Чернобыль, насмотревшись сериал

19:00, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
Саранские школьники сбежали в Чернобыль, насмотревшись сериал
19:00, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#Саранск\n#школьники\n#путешествие\n#Чернобыль
Фото: Shutterstock.com
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Мальчиков нашли спустя полтора часа после исчезновения.

Саранск. Мордовия. В Саранске два школьника отправились в Чернобыль после просмотра сериала. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на УМВД по Мордовии.

Информация о пропаже детей 9 лет поступила вечером в среду, 2 октября. Было известно, что друзья пришли домой, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил родителям записку, в которой сообщил, что уехал.

Однако планам школьников не суждено было сбыться, спустя полтора часа после исчезновения их обнаружили полицейские в центре города.

«С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости. Как пояснили школьники, они хотели поехать в город Чернобыль, впечатлившись от просмотра фильма с одноименным названием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба мальчика росли в благополучных семьях. Сейчас они вместе с родителями общаются с инспекторами по делам несовершеннолетних.

19:00, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
492
0
#дети\n#Саранск\n#школьники\n#путешествие\n#Чернобыль

 

 

 


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