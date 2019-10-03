Саранские школьники сбежали в Чернобыль, насмотревшись сериал

Мальчиков нашли спустя полтора часа после исчезновения.

Саранск. Мордовия. В Саранске два школьника отправились в Чернобыль после просмотра сериала. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на УМВД по Мордовии.

Информация о пропаже детей 9 лет поступила вечером в среду, 2 октября. Было известно, что друзья пришли домой, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил родителям записку, в которой сообщил, что уехал.

Однако планам школьников не суждено было сбыться, спустя полтора часа после исчезновения их обнаружили полицейские в центре города.

«С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости. Как пояснили школьники, они хотели поехать в город Чернобыль, впечатлившись от просмотра фильма с одноименным названием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба мальчика росли в благополучных семьях. Сейчас они вместе с родителями общаются с инспекторами по делам несовершеннолетних.