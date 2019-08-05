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В Нижнем Тагиле малыш сбежал из детсада на игрушечной машинке

14:39, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
В Нижнем Тагиле малыш сбежал из детсада на игрушечной машинке
14:39, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
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#Прокуратура\n#детские сады\n#Нижний Тагил\n#побег\n#Свердловская область
Фото: torange.biz
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Мальчика привели назад прохожие.

Нижний Тагил. Свердловская область. В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после побега ребенка с особенностями развития из детского сада. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 2 августа. Во время прогулки малыш 2013 года рождения уехал на детской игрушке-каталке «толокар» за пределы садика. Юного водителя заметили прохожие спустя 10 минут после побега. Ребенок мчался в сторону проезжей части. К счастью, малыша вернули в учреждение.

Отмечается, что в группе мальчика было всего 8 детей. После инцидента заведующая садика не сообщила о побеге правоохранителям.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. <…> По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

14:39, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
142
0
#Прокуратура\n#детские сады\n#Нижний Тагил\n#побег\n#Свердловская область

 

 

 


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