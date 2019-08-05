В Нижнем Тагиле малыш сбежал из детсада на игрушечной машинке

Мальчика привели назад прохожие.

Нижний Тагил. Свердловская область. В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после побега ребенка с особенностями развития из детского сада. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 2 августа. Во время прогулки малыш 2013 года рождения уехал на детской игрушке-каталке «толокар» за пределы садика. Юного водителя заметили прохожие спустя 10 минут после побега. Ребенок мчался в сторону проезжей части. К счастью, малыша вернули в учреждение.

Отмечается, что в группе мальчика было всего 8 детей. После инцидента заведующая садика не сообщила о побеге правоохранителям.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. <…> По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.