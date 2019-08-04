В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Теперь владельцу компенсируют полную стоимость потерянного.

Москва. В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Как передаёт РБК, теперь владельцу жилья должны будут компенсировать полную сумму за его потерю.

Отмечается, что пилотными регионами станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Согласно документу, региональные власти смогут создавать собственные программы страхования, в которых будут описаны действия по компенсации населению ущерба от ЧС.

В перечень страховых рисков входит гибель жилья в результате ЧС, а также повреждение в результате пожара, взрыва газа или залива соседями. При полной гибели жилья страховщик выплачивает 300–500 тыс. рублей, остальную сумму доплатят из бюджета. В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, оставшееся выплачивается за счет средств регионального бюджета.

Цена страховки от ЧС, предварительно, составит 300–350 рублей в год. Дополнительная защита квартиры от бытовых рисков обойдется примерно в 150–200 рублей в месяц (1,8 тыс. рублей в год).