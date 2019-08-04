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В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

12:56, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
12:56, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
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#страхование\n#Россия\n#чрезвычайная ситуация\n#страховые взносы
Фото: pixabay.com
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Теперь владельцу компенсируют полную стоимость потерянного.

Москва. В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Как передаёт РБК, теперь владельцу жилья должны будут компенсировать полную сумму за его потерю.

Отмечается, что пилотными регионами станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Согласно документу, региональные власти смогут создавать собственные программы страхования, в которых будут описаны действия по компенсации населению ущерба от ЧС.

В перечень страховых рисков входит гибель жилья в результате ЧС, а также повреждение в результате пожара, взрыва газа или залива соседями. При полной гибели жилья страховщик выплачивает 300–500 тыс. рублей, остальную сумму доплатят из бюджета. В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, оставшееся выплачивается за счет средств регионального бюджета.

Цена страховки от ЧС, предварительно, составит 300–350 рублей в год. Дополнительная защита квартиры от бытовых рисков обойдется примерно в 150–200 рублей в месяц (1,8 тыс. рублей в год).

12:56, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
169
0
#страхование\n#Россия\n#чрезвычайная ситуация\n#страховые взносы

 

 

 


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