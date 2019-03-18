Американская НКО не нашла фейков в материалах RT France о «желтых жилетах»

Российское СМИ признали лидером по количеству просмотров на YouTube о протестах.

Москва. В материалах RT France о протестах «желтых жилетов» американская неправительственная организация AVAAZ не нашла фейки. Об этом пишет RT.

«Хотя значительная часть нынешнего доклада AVAAZ посвящена фейковым новостям, ни одного фейка, который можно было бы приписать RT, авторы не нашли», - отмечают в RT.

Ранее власти Франции настаивали на том, что российский канал распространяет ложные данные о протестах. В частности, издание Le Point писало, что президент Эммануэль Макрон обвинил RT и агентство Sputnik в поддержке «жёлтых жилетов» при помощи соцсетей.

Среди обвинителей также официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, который бездоказательно заявлял, что российское медиа распространяет фейковые новости и закрыл для журналистов канала доступ в Елисейский дворец.

Судя по аналитике AVAAZ, RT France является лидером по количеству просмотров на YouTube о движении «желтых жилетов».

«Американская НКО сделала чудесную картинку о том, что у нашего канала просмотров про желтые жилеты в два раза больше, чем у главных французских сми ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ!» - написала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Фейсбуке.

Margarita Simonyan Американская НКО сделала чудесную картинку о том, что у нашего канала просмотров про желтые жилеты в два раза больше, чем у главных французских сми ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ! Тот неловкий момент, когда я нежно...

Однако аналитики AVAAZ утверждают, что на видеохостинге сложилась «информационная диета» из «российских государственных СМИ», а не из «качественной журналистики из Франции».

В организации отметили, что анализ якобы пролил свет «на активные усилия со стороны российского государственного СМИ, RT France, по разжиганию протестных настроений».

«RT настолько глубоко проник в это движение, что однажды протестующие даже начали скандировать «Спасибо, RT! Спасибо, RT!» - говорится в докладе.

По мнению британского издания Financial Times, документ может вызвать «очередную волну обеспокоенности российским влиянием».