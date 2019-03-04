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Суд Москвы назначил дату рассмотрения иска о нравственных страданиях из-за рекламы Reebok

17:53, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
17:53, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#реклама\n#Москва\n#нравственность\n#деньги\n#иск
Фото: pxhere.com
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Постер предлагает женщинам пересесть на мужское лицо.

Москва. Суд Москвы рассмотрит иск москвича Олега Воронина к ООО «Адидас» из-за рекламы Reebok с феминистскими высказываниями. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Кунцевского суда.

Рассмотрение назначили на 19 марта. Заседание пройдет в открытом режиме.

Напомним, рекламный постер Reebok, вышедший 8 февраля, призывающий женщин «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо» вызвал критику в обществе.

Российская реклама стала адаптацией глобальной кампании Be More Human («Будь человечнее»). На Западе постеры призывали женщин «никогда не извиняться за то, что ты сильная». В России акция получила название «Ни в какие рамки».

Директор одного из московских пиар-агентств Воронин обратился в суд с просьбой признать действия компании незаконными, нарушающими его права, так как реклама причинила ему «нравственные страдания и вред душевному здоровью».

Воронин требует взыскать с ответчика 200 тыс. рублей компенсации.

«Подобные концепции портят имидж нашему направлению, что снижает количество потенциальных клиентов», - сказал он.

17:53, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
14
0
#реклама\n#Москва\n#нравственность\n#деньги\n#иск

 

 

 


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