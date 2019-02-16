Подозреваемого в распространении порно ижевчанина задержали после ошибки с мужчиной

Он находится под подпиской о невыезде.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина задержали по подозрению в распространении порно в сети. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

33-летний мужчина отправил запрещенный контент в личное сообщение 16-летней девушке. Однако профиль незнакомки принадлежал 22-летнему парню, который завел допстраничку ради шутки. Молодой человек обратился в полицию, где на распространителя порно возбудили дело.

Правоохранители в ходе обыска изъяли у подозреваемого телефон и компьютер. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

За незаконный оборот порнографических материалов с использованием сети интернет ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.