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Суд отказался принимать иск о запрете BlaBlaCar в России

17:40, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
17:40, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#Москва\n#пассажирские перевозки\n#пассажиры\n#суд\n#иск
Фото: pxhere.com
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Заявление подавало «Объединение автопассажирских перевозчиков».

Москва. Суд Москвы не принял иск межрегиональной общественной организации «Объединение автопассажирских перевозчиков» о запрете в России сервиса BlaBlaCar. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь инстанции Юлия Сухинина.

«Заявление возвращено истцу в связи с его территориальной неподсудностью Таганскому районному суду», - ответила она.

Заявление должно быть подано по месту регистрации ООО «Комьюто Рус» или по месту нахождения управления Роскомнадзора по Центральному Федеральному округу. То есть в Тверской или Симоновский суды соответственно.

Напомним, ранее подобный иск подала компания ООО «Транс Лайн» из Астрахани. К нему присоединились 27 компаний и «ипешников», кто занимается пассажирскими перевозками. Также «за» выступили 150 транспортных компаний.  

В заявлении было сказано, что сервис развивает отрасль нелегальных перевозок, уходящих от налогов и расходов на обеспечение безопасности.

«В условиях сложившейся ситуации функционирование данного информационного ресурса влечет организацию незаконных перевозок, что негативно сказывается на рентабельности работы предприятий отрасли. До приведения работы сервиса BlaBlaCar в соответствие с требованиями действующего российского законодательства - деятельность BlaBlaCar является противозаконной», - говорится в иске.

Сервис BlaBlaCar «сводит» водителей и попутчиков, тем самым позволяя делить транспортные расходы на поездку. Основан во Франции в 2006 году. Им пользуются более 15 млн россиян, и 65 млн человек по всему миру.

 

17:40, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
298
0
#Москва\n#пассажирские перевозки\n#пассажиры\n#суд\n#иск

 

 

 


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