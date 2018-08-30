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За увольнение в предпенсионном возрасте планируют штрафовать на 200 тыс рублей

09:00, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:00, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#штрафы\n#Москва\n#пенсионная реформа\n#Голикова\n#штраф\n#законопроект
Фото: сайт Президента России
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Власти основываются на санкциях уголовной статьи за увольнение беременных.

Москва. Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что за увольнение человека в предпенсионном возрасте планируют ввести штраф в размере 200 тыс. рублей. Как пишет РБК, власти будут опираться на статью уголовного кодекса, касающуюся увольнения беременных или находящихся в отпуске по уходу за ребенком женщин.

В соответствии со статьей 145 УК работодателю может быть назначен не только штраф, но и обязательные работы на срок до 360 часов.

Вопрос обсудят с работодателями и профсоюзами.

Напомним, что в среду, 29 августа, президент России Владимир Путин в телеобращении рассказал о смягчающих мерах пенсионного законодательства. В том числе, о наказании работодателя за увольнение людей в предпенсионном возрасте.

09:00, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
297
0
#штрафы\n#Москва\n#пенсионная реформа\n#Голикова\n#штраф\n#законопроект

 

 

 


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