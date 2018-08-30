За увольнение в предпенсионном возрасте планируют штрафовать на 200 тыс рублей

Власти основываются на санкциях уголовной статьи за увольнение беременных.

Москва. Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что за увольнение человека в предпенсионном возрасте планируют ввести штраф в размере 200 тыс. рублей. Как пишет РБК, власти будут опираться на статью уголовного кодекса, касающуюся увольнения беременных или находящихся в отпуске по уходу за ребенком женщин.

В соответствии со статьей 145 УК работодателю может быть назначен не только штраф, но и обязательные работы на срок до 360 часов.

Вопрос обсудят с работодателями и профсоюзами.

Напомним, что в среду, 29 августа, президент России Владимир Путин в телеобращении рассказал о смягчающих мерах пенсионного законодательства. В том числе, о наказании работодателя за увольнение людей в предпенсионном возрасте.