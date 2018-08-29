Путин в телеобращении рассказал о поправках в законопроект пенсионной реформы

Пенсионный возраст для женщин уменьшат.

Москва. Президент России Владимир Путин высказал свое отношение к пенсионной реформе в телеобращении в среду, 29 августа.

Напомним, что реформа подразумевает под собой повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект уже приняли в первом чтении 19 июля. 21 августа в Госдуме прошли парламентско-общественные слушанья.

Будет принят ряд мер, смягчающий переходный период.

1. Для женщин пенсионный возраст наступит не в 63 года, как говорилось ранее, а в 60 лет. То есть, как и для мужчин, возраст сдвинут на 5 лет.

Более того, многодетные мамы будут смогут выйти на пенсию на три года раньше, при 4-х детях на 4 года.

2. Постепенное повышение. Граждане, чей пенсионный возраст по старому законодательству наступил бы через 2 года, смогут выйти на пенсию на полгода раньше.

То есть те, кто должен был выйти, к примеру, в январе 2020 года, смогут выйти на пенсию в июне 2019 года.

3. Введут дополнительные гарантии для граждан предпенсионного возраста на рынке труда. В том числе президент сказал о закреплении административной и уголовной ответственности для работодателя за увольнение или отказ в работе таким людям.

Также правительство разработает реальные стимулы, чтобы работодатели были заинтересованы в принятии на работу людей старшего возраста.

Если человек решил уволиться сам, то государство укрепит его соцгарантии. В том числе, будут увеличены пособия по безработице с нынешних 4900 рублей до 11 280 рублей с 1 января 2019 года на период сроком в 1 год. Также работодатель ежегодно должен будет выделять 2 дня на бесплатную диспансеризацию таких людей при сохранении зарплаты.

4. Будут учтены особые условия жизни и труда для коренных малочисленных народов севера и жителей села с увеличением территориального коэффициента на 25%, если у человека не менее 30 лет стажа в с/х. Поправка вступит в силу 1 января 2019 года.

5. Для тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсии не по возрасту, а с учетом стажа. Требуемый стаж сократят на 3 года. То есть после вступления в силу поправки, женщины смогут выйти на пенсию с 37 годами, мужчины – с 42 стажа.

6. Будут сохранены на переходный период все федеральные льготы, действующие на момент 31 декабря 2018 года. То есть льготы по налогам на недвижимость и землю. Как и раньше, женщины с 66 лет и мужчины с 60 лет не будут облагаться налогом на квартиру, дом, садоучасток. Кроме того, президент призвал региональных руководителей сохранить все региональные льготы. Как например, бесплатный проезд, льготы на ЖКХ или газификацию.

«Как известно, многие эксперты считают, что мы слишком затянули с вопросом. Я так не думаю. Мы были раньше не готовы. Откладывать дальше и правда нельзя. <…> государству рано или поздно придется это сделать», - сказал Путин.

По словам президента, все меры будут оформлены в качестве поправок и внесены в Госдуму.