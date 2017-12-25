В России работающих студентов могут освободить от страховых взносов

Такое заявление сделал министр труда Максим Топилин.

Москва. Министерство труда и социальной защиты России рассматривает возможность отмены страховых взносов для работающих студентов. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, такая мера поможет в стимулировании молодежной занятости. Однако он подчеркнул, что пока эксперты только начали работать над схемой освобождения от уплаты страховых взносов.

«Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах. Будем над этим думать» - отметил Топилин.