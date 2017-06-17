Мужчина всю жизнь мечтал побывать в космосе.

Самарская область. Всю жизнь мечтавший побывать в космосе самарский фермер сконструировал летающую тарелку. Как пишет газета Daily, мужчина несколько лет изучал строение «инопланетных» кораблей.

К своему проекту фермер из поселка Подстёпки привлек инженеров, электриков и конструктора, чтобы совместными усилиями создать настоящую летающую тарелку, пригодную для полета в космос. Аппарат сделали из дерева, поэтому эксперты сразу предрекли построенному «кораблю» крах.