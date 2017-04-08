Производители добровольно снизили цены 239 наименований лекарств

Как сообщает федеральная антимонопольная служба, это препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза, гепатитов В и С.

Москва. Производители добровольно снизили цена 239 наименований лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза, гепатитов В и С по итогам второго этапа международного сравнительного исследования. Об этом сообщает федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По результатам первого этапа было снижено 112 цен.

«По состоянию на 4 апреля 2017 года снижено уже 378 цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, закупаемые на федеральном уровне. Так, в 2017 году с учетом снижения зарегистрированных цен минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей», - сообщила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

В настоящий момент ФАС России проводит заключительный этап международного сравнительного анализа цен на лекарства, который предусматривает мониторинг цен на вакцины. Предварительные результаты третьего этапа будут подведены в конце апреля 2017 года.