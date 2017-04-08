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      Производители добровольно снизили цены 239 наименований лекарств

      12:50, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      12:50, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      138
      0
      #ФАС\n#Москва\n#лекарства
      Фото: pixabay.com
      138
      0

      Как сообщает федеральная антимонопольная служба, это препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза, гепатитов В и С.

      Москва. Производители добровольно снизили цена 239 наименований лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза, гепатитов В и С по итогам второго этапа международного сравнительного исследования. Об этом сообщает федеральная антимонопольная служба (ФАС).

      По результатам первого этапа было снижено 112 цен.

      «По состоянию на 4 апреля 2017 года снижено уже 378 цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, закупаемые на федеральном уровне. Так, в 2017 году с учетом снижения зарегистрированных цен минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей», - сообщила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

      В настоящий момент ФАС России проводит заключительный этап международного сравнительного анализа цен на лекарства, который предусматривает мониторинг цен на вакцины. Предварительные результаты третьего этапа будут подведены в конце апреля 2017 года.

      12:50, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      138
      0
      #ФАС\n#Москва\n#лекарства
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