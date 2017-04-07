ГИБДД разработала новый порядок согласования изменений в автомобиле

Согласно новому регламенту, транспортное средство можно не возвращать в заводской вид.

Москва. Госавтоинспекция России сформировала новый порядок согласования изменений в конструкции автомобилей. Согласно ему, владельцы освобождаются от необходимости снимать установленные детали и возвращать автомобиль к заводскому виду, сообщают «Народные Новости».

Предполагается, что процедура займет не больше часа. Стоимость узаконивания изменений составит 800 рублей.

Если модификации не пройдут экспертизу, владелец автомобиля не получит согласование ГИБДД. В этом случае транспортное средство снимут с учета, а хозяину придется вернуть его прежние характеристики.

В остальном механизм оформления остался прежним. Владельцу необходимо сначала получить заключение предварительной техэкспертизы и разрешения от ГИБДД на внесение изменений. Затем – обратиться в автосервис за документами о проведенных работах и пройти техосмотр и техническую экспертизу. После этого нужно прийти в ГИБДД и зарегистрировать внесенные изменения.