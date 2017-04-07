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      ГИБДД разработала новый порядок согласования изменений в автомобиле

      16:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      269
      0
      #ГИБДД\n#автомобилисты\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      269
      0

      Согласно новому регламенту, транспортное средство можно не возвращать в заводской вид.

      Москва. Госавтоинспекция России сформировала новый порядок согласования изменений в конструкции автомобилей. Согласно ему, владельцы освобождаются от необходимости снимать установленные детали и возвращать автомобиль к заводскому виду, сообщают «Народные Новости».

      Предполагается, что процедура займет не больше часа. Стоимость узаконивания изменений составит 800 рублей.

      Если модификации не пройдут экспертизу, владелец автомобиля не получит согласование ГИБДД. В этом случае транспортное средство снимут с учета, а хозяину придется вернуть его прежние характеристики.

      В остальном механизм оформления остался прежним. Владельцу необходимо сначала получить заключение предварительной техэкспертизы и разрешения от ГИБДД на внесение изменений. Затем – обратиться в автосервис за документами о проведенных работах и пройти техосмотр и техническую экспертизу. После этого нужно прийти в ГИБДД и зарегистрировать внесенные изменения.

      16:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      269
      0
      #ГИБДД\n#автомобилисты\n#автомобиль
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