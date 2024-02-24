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Председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет

18:15, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет
18:15, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Верховный суд России
Фото: vsrf.ru
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Он возглавлял высший судебный орган почти 35 лет.

Москва. 23 февраля на 81-м году жизни скончался Председатель Верховного Суда России Вячеслав Михайлович Лебедев. Об этом сообщается на сайте ВС РФ.

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 13 декабря 1970 года был избран народным судьёй Ленинградского районного суда Москвы. В 1977 году возглавил Железнодорожный районный народный суд столицы. В 1984 году был назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году — председателем Мосгорсуда.

В июле 1989 года был избран Председателем Верховного Суда России. 

Временно исполнять обязанности председателя будет первый заместитель председателя ВС Пётр Серков.

18:15, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Верховный суд России