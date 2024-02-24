Председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет

Москва. 23 февраля на 81-м году жизни скончался Председатель Верховного Суда России Вячеслав Михайлович Лебедев. Об этом сообщается на сайте ВС РФ.

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 13 декабря 1970 года был избран народным судьёй Ленинградского районного суда Москвы. В 1977 году возглавил Железнодорожный районный народный суд столицы. В 1984 году был назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году — председателем Мосгорсуда.

В июле 1989 года был избран Председателем Верховного Суда России.

Временно исполнять обязанности председателя будет первый заместитель председателя ВС Пётр Серков.