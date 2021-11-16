Путин допустил предприятия Донбасса к выполнению российских госзаказов

В указе президента говорится о конкретных мерах поддержки промышленности ДНР и ЛНР.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины. Отмечается, что документ будет действовать в порядке исключения до политического урегулирования правового статуса этих территорий на основании Минских соглашений, пишет RT.

Предполагается, в частности, облегчить допуск на российский рынок продукции предприятий промышленности и аграрного сектора ДНР и ЛНР.

Так, правительству поручено в течение месяца обеспечить признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами, фактически действующими на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Продукция с указанных территорий должна быть допущена для закупок государственными учреждениями и муниципалитетами, а также отдельными видами юридических лиц наравне с российскими аналогами.

Ввоз и вывоз изделий и сырья с ДНР и ЛНР в Россию и обратно не должен ограничиваться какими-либо квотами, за исключением отдельных видов продукции, которые предстоит определить в будущем. Для экспортно-импортных операций с республиками на границе откроют специальные пункты пропуска.

В сообщении отмечается, что указ президента России подписан в целях гуманитарной поддержки граждан Донецкой и Луганской областей и недопущения дальнейшего снижения их жизненного уровня в условиях пандемии коронавируса и продолжающейся экономической блокады фактически отделившихся от Украины территорий.

Напомним, в 2019 году Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.