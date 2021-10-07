В России будут реализованы 42 стратегические инициативы по улучшению качества жизни людей

Документы подготовлены по поручению Владимира Путина и одобрены правительством.



Москва. Правительство России разработало пакет стратегических инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности экономики, устойчивость ее ко внешним вызовам и улучшение качества жизни граждан. Документ подписал 6 ноября премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что инициативы разработали 5 специально созданных групп из ученых, управленцев, бизнесменов и других экспертов. Было рассмотрено более 250 идей, из которых к реализации отобрано 42, признанных наиболее востребованными и отвечающими реальным запросам граждан. Данные инициативы не дублирует те, которые уже отражены в нацпроектах и государственных программах. Проекты разделены по 6 направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Социальные инициативы нацелены на сбережение здоровья россиян, создание возможностей для их самореализации и личностного роста, их отобрано 10.

7 инициатив вошли в блок «Строительство». Они позволят провести обновление инфраструктуры и сформировать комфортную среду для жизни.

4 проекта сферы «Экология» предусматривают меры по развитию переработки отходов и бережной добычи полезных ископаемых, снижению выбросов парниковых газов, ликвидации опасных свалок и аварийных объектов.

Упростить взаимодействие граждан с госорганами призваны 5 инициатив блока «Цифровая трансформация».

В блок «Технологический рывок» вошли 15 проектов из различных сфер — от сельского хозяйства до развития электротранспорта и атомной энергетики. Их цель — ускорить обновление важнейших отраслей экономики, создать дополнительные стимулы для предпринимателей и привлечь инвестиции.

В разделе «Государство для граждан» собраны инициативы, которые помогут сосредоточить работу органов власти вокруг интересов конкретного человека, сделать их более внимательными к запросам граждан.

Контролировать результаты выполнения каждого проекта будут на двух горизонтах планирования — до 2024 и до 2030 годов. Такая разбивка покажет эффективность их реализации и позволит при необходимости внести коррективы.

На воплощение в жизнь всего пакета инициатив до 2024 года из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния будет выделено 4,6 трлн рублей. Также не исключается возможность привлечения средств частного бизнеса.

Добавим, документы подготовлены по поручению президента России Владимира Путина.