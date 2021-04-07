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Путин принял отставку главы Тывы и назначил нового руководителя региона

17:09, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Путин принял отставку главы Тывы и назначил нового руководителя региона
17:09, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#Тува\n#регионы\n#губернаторы\n#чиновники\n#отставка\n#назначения
Фото: kremlin.ru
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До выборов обязанности губернатора будет исполнять Владислав Ховалыг.

Кызыл. Тыва. Глава Тывы Шолбан Кара-Оол по собственному желанию покинул должность. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России принял отставку руководителя региона и назначил врио главы республики.

Напомним, в 2020 году Шолбан Кара-Оол дважды переболел коронавирусной инфекцией.

До выборов нового главы обязанности руководителя Тывы будет исполнять Владислав Ховалыг. Владимир Путин провел с ним встречу в режиме видеоконференции.

Наша справка:

Владиславу Ховалыгу 54 года, он родился в Тыве, окончил Красноярский государственный университет и Российскую академию госслужбы при Президенте России. Работал в Госкомимуществе Республики Тыва, Федеральной службе по финансовому оздоровлению и банкротству, министерстве финансов Республики Тыва. В 2007-2008 годах был министром земельных и имущественных отношений региона. С 2008 года по ноябрь 2018 года занимал должность главы Кызыла. Затем был назначен гендиректором АО «Тываэнергосбыт».

 

17:09, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
164
0
#Владимир Путин\n#Тува\n#регионы\n#губернаторы\n#чиновники\n#отставка\n#назначения