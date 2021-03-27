Полпред президента в ПФО представил врио губернатора Пензенской области

В первую очередь Олегу Мельниченко предстоит решить вопросы по выходу из пандемии коронавируса.

Пенза. Пензенская область. Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров представил заксобранию Пензенской области врио губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, 26 марта стало известно, что исполняющим обязанности назначили Олега Мельниченко. Как отметил на заседании Игорь Комаров, с 2017 года Мельниченко представлял Пензенскую область в Совете Федерации, более 10 лет проработал в администрации президента страны. Сам Олег Владимирович является уроженцем Пензы.

«В ближайшие годы предстоит большая работа по улучшению качества жизни в Пензенской области. Нужно сосредоточиться на решении ключевых задач, обозначенных главой государства Владимиром Владимировичем Путиным. В первую очередь это касается противодействия распространению коронавирусной инфекции», - добавил полпред президента в ПФО.

Также одной из главных задач станет реализация нацпроектов.

Напомним, 21 марта губернатора области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. Его обвинили в получении взяток на 31 млн рублей. 24 марта правительство региона ушло в отставку.