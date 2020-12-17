Путин прокомментировал возможность идти на новый президентский срок

После принятия поправок в Конституцию он может вновь баллотироваться на высший пост в 2024 году.



Москва. На ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал долгожданный вопрос о планах политика на выдвижение своей кандидатуры на пост президента России. Согласно принятым недавно поправкам к Конституции, у него появилась возможность сделать это в 2024 году.

Как ответил глава государства, при внесении вопроса о принятии соответствующей поправки к Конституции он руководствовался вопросом, пойдет ли это на пользу стране. Этими же соображениями он будет руководствоваться, определяясь, идти ли на новый президентский срок.

«Я для себя еще не принял решение, пойду на выборы в 2024 году или не пойду. Но формально разрешение на это от народа есть», - заявил Владимир Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции президент поблагодарил россиян за принятие поправок к Конституции страны.