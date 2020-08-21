Правительство разрешило регистрацию автомобилей в МФЦ

Постановление об этом подписал Мишустин.



Москва. В России разрешили регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах (МФЦ). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно размещено на официальном сайте правительства.

Отмечается, что новшество позволит упростить процедуру, сэкономить время клиентов, а также расширить функционал МФЦ.

Правда, услугой можно будет воспользоваться только в тех центрах, где имеется необходимая инфраструктура для обслуживания автомобилистов.

Кроме того, пресс-служба кабмина отметила, что регистрация машин станет возможной благодаря привлечению сотрудников МВД к работе в МФЦ. Инспектор ГИБДД осмотрит машину, больше контактировать с ним автовладельцу не понадобится. Принимать заявления и выдавать документы о регистрации будут работники многофункциональных центров.