Глава Удмуртии принял участие в стратегической сессии правительства России

Москва. Глава Удмуртии Александр Бречалов 27 февраля принял участие в стратегической сессии под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В ходе сессии Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что инициативы социально-экономического развития регионов должны соответствовать стратегическим целям государства.

Михаил Мишустин отметил развитие сферы здравоохранения в ПФО.

«В 2023 году в Удмуртии начал работать новый региональный сосудистый центр в Глазовской больнице, в первый же день там провели 6 операций коронарографии. Началось строительство нового здания поликлиники городской больницы в Сарапуле, заработали 3 новых амбулатории в районах, в государственные больницы пришли более 700 молодых специалистов», — поделился Александр Бречалов.