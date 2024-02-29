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Глава Удмуртии принял участие в стратегической сессии правительства России

09:40, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глава Удмуртии принял участие в стратегической сессии правительства России
09:40, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
353
0
#Удмуртия\n#Михаил Мишустин\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии
353
0

Мероприятие проходило под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Москва. Глава Удмуртии Александр Бречалов 27 февраля принял участие в стратегической сессии под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В ходе сессии Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров  подчеркнул, что инициативы социально-экономического развития регионов  должны соответствовать стратегическим целям государства.

Михаил Мишустин отметил развитие сферы здравоохранения в ПФО.

«В 2023 году в Удмуртии начал работать новый региональный сосудистый центр в Глазовской больнице, в первый же день там провели 6 операций коронарографии. Началось строительство нового здания поликлиники городской больницы в Сарапуле, заработали 3 новых амбулатории в районах, в государственные больницы пришли более 700 молодых специалистов», — поделился Александр Бречалов.

09:40, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
353
0
#Удмуртия\n#Михаил Мишустин\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО