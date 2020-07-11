Авиакомпаниям посоветовали провести переговоры с контрагентами.

Москва. Россия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июля. О постепенном снятии ограничений на полеты за рубеж рассказала вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова, пишет РенТВ.

При этом отмечается, что для возобновления полетов заболеваемость коронавирусом должна составлять порядка 40 на 100 тыс. населения в течение 14 дней. Авиакомпаниям посоветовали провести переговоры и выяснить, какие страны отвечают подобным критериям. Авиасообщение в этом случае будет возобновляться взаимно.

Ранее Роспотребнадзор представил список стран, с которыми возможно возобновить авиационное сообщение. Туда вошли 13 государств: Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам и Монголия.