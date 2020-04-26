Путин о своем изображении в храме Минобороны: рано оценивать наши заслуги

Храм должен открыться 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Москва. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление мозаики со своим лицом в храме Минобороны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Лента со ссылкой на ТАСС.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся», — сказал Песков.

Он также процитировал высказывание президента на этот счет: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в главном храме Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента России, а также министра обороны Сергея Шойгу. Настоятель храма епископ Клинский Стефан объяснил, что изображение исторических личностей и событий давно является традицией при строительстве ритуальных сооружений. Данная мозаика должна отразить присоединение Крыма в 2014 году, указал он.

Храм должен открыться 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.