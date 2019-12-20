Голикова: единые оклады врачей введут в России в сентябре 2020 года

Ранее о необходимости выравнивания зарплат медиков в регионах заявил Владимир Путин.

Москва. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова назвала причину различия зарплат врачей в России. Также она поддержала идею введения единой системы оплаты труда в здравоохранении, о которой заявил недавно президент страны, сообщает RT.

Как пояснила Татьяна Голикова, оклады докторов в регионах регулируются как властями субъекта, так и руководством медицинских организаций. При этом на местах нередко игнорируют рекомендации центра по установлению оплаты труда, где фиксируется доля должностного оклада относительно полного размера выплат врачам, признала вице-премьер.

Также Татьяна Голикова напомнила, что ранее президент России Владимир Путин одобрил идею создания единой системы оплаты труда в здравоохранении.

«Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательное решение - сентябрь 2020 года», - пообещала Татьяна Голикова.