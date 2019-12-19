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Путин поддержал идею введения единой системы оплаты труда врачей в России

14:07, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Путин поддержал идею введения единой системы оплаты труда врачей в России
14:07, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#медицина\n#политика\n#Владимир Путин\n#зарплата\n#врачи\n#здравоохранение
Фото: kremlin.ru
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Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам года.

Москва. Ситуацию с реформированием медицинской отрасли прокомментировал на пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин. Корреспондент одного из региональных интернет-агентств спросил главу государства о том, когда исчезнут очереди к врачам, а зарплата рядовых медиков - не только главврачей клиник - станет достаточно высокой, чтобы они не уходили из государственной медицины, и нужно ли для этого изменить модель управления отраслью.

Владимир Путин ответил, что менять модель не нужно, отрасль развивается удовлетворительными темпами.

Также глава государства вслух изложил возможные варианты изменения системы финансирования здравоохранения. В частности, возможность увеличения тарифа ОМС Владимир Путин отверг, поскольку такая мера приведет к росту инфляции, который сведет к нулю увеличение зарплат врачей. Изменить что-либо внутри тарифа тоже сложно, отметил президент: в нем и так 70% идет на оплату труда медиков, остальное необходимо оставить на лекарства и оборудование.

При этом Владимир Путин признал, что рост зарплат в медицине является усредненным, нередко он сводится к повышению окладов и надбавок у одних лишь главврачей учреждений.

Поэтому единственным возможным вариантом решения проблемы он признал изменения внутри системы управления здравоохранением. Во-первых, надо избавиться от несправедливой дифференциации в распределении фонда оплаты труда, отметил президент. Для этого потребуется изменить базовую ставку оклада доктора и ввести единые для всей страны правила начисления стимулирующих выплат, пояснил глава государства. Ни в коем случае нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях, в праздничные и выходные дни, подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер сообщил, что власти страны приняли решение увеличить финансирование медицинской отрасли и нацпроекта «Здравоохранение» дополнительно на 550 млрд рублей. На эти деньги предполагается, в частности, построить и капитально отремонтировать 10 тыс. зданий больниц, приобрести 37 тыс. единиц спецтранспорта и до 10 тыс. единиц медоборудования.

Добавим, 15-я по счету большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Центре международной торговли. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов - 1895 человек, на 200 больше, чем годом ранее. В основном пресса представлена региональными СМИ. Также вопросы задают корреспонденты федеральных и зарубежных изданий, телерадиокомпаний и новостных интернет-агентств.

14:07, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
105
0
#медицина\n#политика\n#Владимир Путин\n#зарплата\n#врачи\n#здравоохранение

 

 

 


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