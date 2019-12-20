В Калуге подал в отставку градоначальник

Врио мэра взамен ушедшего Дмитрия Разумовского назначен Дмитрий Денисов.

Калуга. Калужская область. Глава столицы Калужской области Дмитрий Разумовский покинул свой пост в связи с переходом в правительство региона. Как сообщает «Интерфакс», его назначили вице-губернатором.

Исполняющим обязанности главы Калуги стал бывший первый заместитель руководителя области Дмитрий Денисов. Депутаты Городской думы большинством голосов поддержали его кандидатуру.

Новый градоначальник пообещал очистить Калугу от гаражей и сараев, портящих внешний вид областного центра. Кроме того, в своей работе Денисов обязался повышать доверие к власти, принимать справедливые решения.

Дмитрий Денисов родился в 1977 году, окончил три вуза: МГТУ имени Баумана, МИРБИС и МАРХИ. В 2011-2017 году был заместителем главы Калуги. Первым заместителем губернатора Калужской области стал в 2017 году.