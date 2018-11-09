В России появится новая профессия в помощь пожилым

Для работы разработали профстандарт.

Москва. В России появится профессия цифрового куратора. Об этом пишет «РГ».

Для нее уже разработали профессиональный стандарт, утвержденный министерством труда.

Цифровой куратор займется консультированием прежде всего пожилых людей в вопросах цифровой грамотности. Их научат электронным способам оплаты услуг, обучат, как вести документооборот и многое другое.

«Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ», - заявила зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

Уже к середине декабря появятся площадки, где будут обучать будущих специалистов.