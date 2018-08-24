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И.о. полпреда в ПФО стал Игорь Паньшин

11:30, 24 августа, 2018
Анна Торхова
11:30, 24 августа, 2018
Анна Торхова
184
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#Нижний Новгород\n#Москва\n#власть\n#ПФО\n#президент\n#Бабич\n#Путин
Фото: http://pfo.gov.ru
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Ранее пост полпреда занимал Михаил Бабич.

Нижний Новгород. Нижегородская область. Исполняющим обязанности полпреда в Приволжском федеральном округе стал Игорь Паньшин. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в течение 7 лет пост полпреда занимал Михаил Бабич. 24 августа указом Президента его назначили послом России в Белоруссии.

Наша справка:

Паньшин Игорь Владимирович родился 19 марта 1963 года в городе Горьком.

В 1982 году закончил Сормовский машиностроительный техникум;

в 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР;

в 1990 году - Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР,

в 2014 году - Международный юридический институт.

Является кандидатом военных наук.

С 2003 по 2008 годы возглавлял Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

В 2008 году стал начальником Приволжского регионального центра МЧС России.

С марта 2017 года работал заместителем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

11:30, 24 августа, 2018
Анна Торхова
184
0
#Нижний Новгород\n#Москва\n#власть\n#ПФО\n#президент\n#Бабич\n#Путин

 

 

 


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