И.о. полпреда в ПФО стал Игорь Паньшин

Ранее пост полпреда занимал Михаил Бабич.

Нижний Новгород. Нижегородская область. Исполняющим обязанности полпреда в Приволжском федеральном округе стал Игорь Паньшин. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в течение 7 лет пост полпреда занимал Михаил Бабич. 24 августа указом Президента его назначили послом России в Белоруссии.

Наша справка:

Паньшин Игорь Владимирович родился 19 марта 1963 года в городе Горьком.

В 1982 году закончил Сормовский машиностроительный техникум;

в 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР;

в 1990 году - Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР,

в 2014 году - Международный юридический институт.

Является кандидатом военных наук.

С 2003 по 2008 годы возглавлял Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

В 2008 году стал начальником Приволжского регионального центра МЧС России.

С марта 2017 года работал заместителем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.