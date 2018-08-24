И.о. полпреда в ПФО стал Игорь Паньшин

Ранее пост полпреда занимал Михаил Бабич.
Нижний Новгород. Нижегородская область. Исполняющим обязанности полпреда в Приволжском федеральном округе стал Игорь Паньшин. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в течение 7 лет пост полпреда занимал Михаил Бабич. 24 августа указом Президента его назначили послом России в Белоруссии.
Наша справка:
Паньшин Игорь Владимирович родился 19 марта 1963 года в городе Горьком.
В 1982 году закончил Сормовский машиностроительный техникум;
в 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР;
в 1990 году - Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР,
в 2014 году - Международный юридический институт.
Является кандидатом военных наук.
С 2003 по 2008 годы возглавлял Главное управление МЧС России по Нижегородской области.
В 2008 году стал начальником Приволжского регионального центра МЧС России.
С марта 2017 года работал заместителем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.