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Путин назначил Михаила Бабича послом России в Белоруссии

10:19, 24 августа, 2018
Анна Торхова
10:19, 24 августа, 2018
Анна Торхова
627
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#Белоруссия\n#Москва\n#Кремль\n#ПФО\n#Бабич\n#Путин\n#Указ Президента России
Фото: commons.wikimedia.org
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Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Москва. Владимир Путин назначил бывшего полпреда Приволжского федерального округа Михаила Бабича чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также Бабич стал специальным представителем Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Другим указом Владимир Путин освободил от должности посла Белоруссии - 77-летнего Александра Сурикова, который занимал этот пост с 2006 года.

10:19, 24 августа, 2018
Анна Торхова
627
0
#Белоруссия\n#Москва\n#Кремль\n#ПФО\n#Бабич\n#Путин\n#Указ Президента России

 

 

 


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