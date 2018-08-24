Путин назначил Михаила Бабича послом России в Белоруссии

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Москва. Владимир Путин назначил бывшего полпреда Приволжского федерального округа Михаила Бабича чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также Бабич стал специальным представителем Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Другим указом Владимир Путин освободил от должности посла Белоруссии - 77-летнего Александра Сурикова, который занимал этот пост с 2006 года.