Новое ведомство по борьбе с коррупцией может появиться в России

По замыслу депутатов, оно будет заниматься взяточниками из высших эшелонов власти.

Оренбург. В России предлагают создать особый госорган по борьбе со взяточничеством в высших эшелонах власти. Как сообщает RT, с таким предложением вышли депутаты законодательного собрания Оренбургской области.

Региональные законодатели разработали проект поправок к федеральному закону «О ратификации Конвенции ООН против коррупции». В странах, ее подписавших, должны быть созданы специализированных органы по борьбе с коррупцией, говорится в 36-й статье документа. Оренбургские парламентарии предлагают в связи с этим учредить централизованный спецорган при Президенте России, который занимался бы коррупционерами среди министров, губернаторов и их заместителей.

В заксобрании региона пояснили, что полиции, прокуратуре и СКР порой не хватает полномочий и независимости для борьбы с высокопоставленными взяточниками.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2006 году. Однако 36-я статья документа в нашей стране до сих пор не работает. Законодательная инциатива, в случае принятия ее оренбургскими депутатами, будет направлена в Госдуму.

Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная рада Украины приняла закон о создании в стране Антикоррупционного суда. Это является одним из условий выделения Киеву новых траншей МВФ.