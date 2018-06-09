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Новое ведомство по борьбе с коррупцией может появиться в России

10:59, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
10:59, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#коррупция\n#Оренбургская область\n#депутаты\n#инициативы\n#правоохранительные органы\n#законопроект
Фото: pixabay.com
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По замыслу депутатов, оно будет заниматься взяточниками из высших эшелонов власти.  

Оренбург. В России предлагают создать особый госорган по борьбе со взяточничеством в высших эшелонах власти. Как сообщает RT, с таким предложением вышли депутаты законодательного собрания Оренбургской области. 

Региональные законодатели разработали проект поправок к федеральному закону «О ратификации Конвенции ООН против коррупции». В странах, ее подписавших, должны быть созданы специализированных органы по борьбе с коррупцией, говорится в 36-й статье документа. Оренбургские парламентарии предлагают в связи с этим учредить централизованный спецорган при Президенте России, который занимался бы коррупционерами среди министров, губернаторов и их заместителей.   

В заксобрании региона пояснили, что полиции, прокуратуре и СКР порой не хватает полномочий и независимости для борьбы с высокопоставленными взяточниками.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2006 году. Однако 36-я статья документа в нашей стране до сих пор не работает. Законодательная инциатива, в случае принятия ее оренбургскими депутатами, будет направлена в Госдуму.

Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная рада Украины приняла закон о создании в стране Антикоррупционного суда. Это является одним из условий выделения Киеву новых траншей МВФ.

10:59, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
205
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#коррупция\n#Оренбургская область\n#депутаты\n#инициативы\n#правоохранительные органы\n#законопроект

 

 

 


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