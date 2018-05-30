Губернатор Алтайского края Александр Карлин покинул должность

О своем решении он объявил на совещании регионального правительства.

Барнаул. О своем уходе с поста сообщил членам регионального правительства глава Алтайского края Александр Карлин. Об этом в среду, 30 мая, пишет РБК.

По словам губернатора, накануне он подал в Москве заявление об отставке на имя Владимира Путина. «Это мое решение принято осознанно, по инициативе главы государства проводится смена органов власти. В этой ситуации я счел для себя своевременным обратиться с заявлением», - объяснил Карлин министрам свое решение.

На посту губернатора Алтайского края Александр Карлин сменил погибшего в 2005 году в автокатастрофе Михаила Евдокимова. Таким образом, регион он возглавлял почти 13 лет. До этого работал в органах прокуратуры, в 2000-2004 годах был заместителем и первым заместителем министра юстиции России, а затем руководил управлением Президента России по вопросам госслужбы.

Напомним, на этой неделе в отставку подали также главы Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.