play
pause
  • $ 62.64 ↑
  • € 72.53 ↓

Губернатор Алтайского края Александр Карлин покинул должность

15:38, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:38, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
927
0
#кадры\n#Барнаул\n#губернаторы\n#отставка\n#Алтай
Фото: vk.com/gornyak22
927
0

О своем решении он объявил на совещании регионального правительства.  

Барнаул. О своем уходе с поста сообщил членам регионального правительства глава Алтайского края Александр Карлин. Об этом в среду, 30 мая, пишет РБК

По словам губернатора, накануне он подал в Москве заявление об отставке на имя Владимира Путина. «Это мое решение принято осознанно, по инициативе главы государства проводится смена органов власти. В этой ситуации я счел для себя своевременным обратиться с заявлением», - объяснил Карлин министрам свое решение. 

На посту губернатора Алтайского края Александр Карлин сменил погибшего в 2005 году в автокатастрофе Михаила Евдокимова. Таким образом, регион он возглавлял почти 13 лет. До этого работал в органах прокуратуры, в 2000-2004 годах был заместителем и первым заместителем министра юстиции России, а затем руководил управлением Президента России по вопросам госслужбы.

Напомним, на этой неделе в отставку подали также главы Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.

15:38, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
927
0
#кадры\n#Барнаул\n#губернаторы\n#отставка\n#Алтай

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
38107

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15283
15:16, 27 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

12592
17:15, 28 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10810
15:27, 24 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

10633
17:51, 28 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2466

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2226
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2169
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2114
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2103
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2265

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2245
10:58, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2090
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

2042
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1985
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Гидравлические испытания в Ижевске

УКС начали ремонт теплосетей в Ижевске

Удмуртия в минуту: критика приватизации «Удмуртавтотранса» и отмена авиарейсов во Внуково