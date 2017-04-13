Исаакиевский собор передадут РПЦ в день именин Петра Великого

Это случится в день святых Петра и Павла 12 июля.

Санкт-Петербург. В администрации Санкт-Петербурга обсуждается новая дата передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Она намечена на церковный праздник святых Петра и Павла, который проходит 12 июля, сообщает «РБК». В этот же день празднуют именины Петра Великого.

12 июля в Санкт-Петербурге ожидается приезд патриарха Кирилла, который ежегодно возглавляет службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости в этот день.

По словам источника в церковных кругах, передача собора может быть приурочена к церковному празднику, но конкретная дата пока не названа.

Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ никак не прокомментировали возможную передачу Исаакия 12 июля.