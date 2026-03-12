Санкт-Петербург. Жителя Ижевска, который пытался вскрыть сейф с ювелиркой, задержали в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл днём 11 марта в доме на улице Клочков переулок. В полицию позвонил 24-летний мужчина. Он рассказал, что вернулся домой и застал незваного гостя: неизвестный пытался распилить сейф с ювелиркой. Цена драгоценностей — более 1 млн рублей.

Увидев хозяина, парень бросился бежать, но успел прихватить с собой какие-то украшения. Владелец оценил ущерб в 150 тыс. рублей.

Вором оказался 19-летний житель Ижевска. В отделе полиции на него составили протокол за наркотики (ст. 6.9 КоАП РФ), а также возбудили уголовное дело за покушение на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.