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      Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании крушения Ту-154 Леха Качиньского

      15:15, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:15, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      #авиакатастрофа\n#Польша\n#обвинение
      Фото: twitter.com/hashtag
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      В Кремле ответили на обвинения.

      Москва. Генпрокуратура Польши заявила о намеренном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Кремль не согласился с выдвинутыми обвинениями в сторону российских диспетчеров, сообщают «Известия».

      Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков утверждает: «Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы... Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться».

      Самолет Ту-154, совершавший рейс из Варшавы в Смоленск, разбился 10 апреля 2010 года в условиях плохой видимости. На его борту находились 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского.  

      15:15, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      30
      0
      #авиакатастрофа\n#Польша\n#обвинение
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