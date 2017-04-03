Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании крушения Ту-154 Леха Качиньского

В Кремле ответили на обвинения.

Москва. Генпрокуратура Польши заявила о намеренном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Кремль не согласился с выдвинутыми обвинениями в сторону российских диспетчеров, сообщают «Известия».

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков утверждает: «Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы... Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться».

Самолет Ту-154, совершавший рейс из Варшавы в Смоленск, разбился 10 апреля 2010 года в условиях плохой видимости. На его борту находились 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского.