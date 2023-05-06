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Мэра Москвы попросили вернуть отопление из-за резкого похолодания

18:05, 06 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Мэра Москвы попросили вернуть отопление из-за резкого похолодания
18:05, 06 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
63
0
#Москва\n#Собянин\n#отопление
Фото: ИА "Сусанин"
63
0

В столице ожидают мокрый снег.

Москва. Депутаты Госдумы России попросили мэра Москвы Сергея Собянина вернуть отопление в жилые дома из-за резкого похолодания, как это сделали в Подмосковье. Как передаёт «Мир 24», накануне местное Минэнерго рекомендовало возобновить подачу тепла.

Начались длинные, четырёхдневные, выходные. И пройдут они не в самых комфортных погодных условиях. Температура воздуха на несколько градусов ниже климатической нормы. По ночам прогнозируют заморозки.

В Москве и Подмосковье, по прогнозам синоптиков, может пойти мокрый снег, как это было накануне в Санкт-Петербурге.

Что касается погоды на 9 мая, то в Москве днём воздух прогреется до +14 градусов. Ближе к концу следующей недели весеннее тепло полностью вернётся в российскую столицу.

18:05, 06 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
63
0
#Москва\n#Собянин\n#отопление