Мэра Москвы попросили вернуть отопление из-за резкого похолодания

Москва. Депутаты Госдумы России попросили мэра Москвы Сергея Собянина вернуть отопление в жилые дома из-за резкого похолодания, как это сделали в Подмосковье. Как передаёт «Мир 24», накануне местное Минэнерго рекомендовало возобновить подачу тепла.

Начались длинные, четырёхдневные, выходные. И пройдут они не в самых комфортных погодных условиях. Температура воздуха на несколько градусов ниже климатической нормы. По ночам прогнозируют заморозки.

В Москве и Подмосковье, по прогнозам синоптиков, может пойти мокрый снег, как это было накануне в Санкт-Петербурге.

Что касается погоды на 9 мая, то в Москве днём воздух прогреется до +14 градусов. Ближе к концу следующей недели весеннее тепло полностью вернётся в российскую столицу.