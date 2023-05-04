В результате атаки дронов на Кремль пострадала обшивка купола Сенатского дворца

Москва. Следы нападения беспилотников ВСУ нашли на куполе Сенатского дворца Кремля. Там опалены два медных листа обшивки, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Об этом доложили в хозяйственных службах, пояснил он. Других повреждений не обнаружено. В ближайшие два дня пострадавшие листы заменят на новые, добавил Песков

Как уже сообщалось, в ночь на 3 мая над Кремлем были обезврежены два боевых дрона, запущенных украинской стороной. Целью атаки была резиденция Владимира Путина. Москва рассматривает разные варианты ответа на данный теракт.