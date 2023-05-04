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В результате атаки дронов на Кремль пострадала обшивка купола Сенатского дворца

14:47, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В результате атаки дронов на Кремль пострадала обшивка купола Сенатского дворца
14:47, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Россия\n#Украина\n#Москва\n#Кремль\n#беспилотники\n#дроны\n#атака беспилотников\n#президент\n#Владимир Путин\n#покушение
Фото: pxhere.com
143
0

В ближайшее время будет произведен ремонт, рассказал Песков.

Москва. Следы нападения беспилотников ВСУ нашли на куполе Сенатского дворца Кремля. Там опалены два медных листа обшивки, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Об этом доложили в хозяйственных службах, пояснил он. Других повреждений не обнаружено. В ближайшие два дня пострадавшие листы заменят на новые, добавил Песков

Как уже сообщалось, в ночь на 3 мая над Кремлем были обезврежены два боевых дрона, запущенных украинской стороной. Целью атаки была резиденция Владимира Путина. Москва рассматривает разные варианты ответа на данный теракт.

14:47, 04 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Россия\n#Украина\n#Москва\n#Кремль\n#беспилотники\n#дроны\n#атака беспилотников\n#президент\n#Владимир Путин\n#покушение