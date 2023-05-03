Украинские беспилотники пытались атаковать резиденцию Путина в Кремле

Москва. Военные Украины организовали атаку на резиденцию президента России. Два беспилотника были направлены для этой цели на Кремль в ночь на 3 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в сообщении.

Осколки дронов упали на территории Кремля. Пострадавших в результате атаки и ее отражения нет, как и материального ущерба.

Трудовой график Владимира Путина изменений не претерпел, президент работает в обычном режиме, добавили в пресс-службе.

В Кремле действия украинского режима расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на российского лидера, проведенные накануне Дня Победы и Парада 9 мая. Также в пресс-службе напомнили, что на указанных мероприятиях ожидается присутствие высоких зарубежных гостей.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — отмечается в пресс-релизе.