В Белгородской области пострадал от обстрела водитель экскаватора

Белгород. Белгородская область. Экскаватор с водителем накрыло минометным огнем со стороны украинской границы в Белгородской области. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Обстрел велся из села Порозок Сумской области Украины, предполагают военные. Рядом с экскаватором разорвалось восемь мин калибра 120 миллиметров. Водитель получил ранения различной степени тяжести, его доставили в больницу.

Напомним, 19 октября 2022 года в Белгородской области был введен средний уровень реагирования. В регионе усилена охрана общественного порядка и объектов энергетики.