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В Белгородской области пострадал от обстрела водитель экскаватора

17:24, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Белгородской области пострадал от обстрела водитель экскаватора
17:24, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Белгород\n#Белгородская область\n#Украина\n#военные\n#СВО\n#спецоперация\n#обстрел
Фото: pxhere.com
24
0

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Белгород. Белгородская область. Экскаватор с водителем накрыло минометным огнем со стороны украинской границы в Белгородской области. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Обстрел велся из села Порозок Сумской области Украины, предполагают военные. Рядом с экскаватором разорвалось восемь мин калибра 120 миллиметров. Водитель получил ранения различной степени тяжести, его доставили в больницу.

Напомним, 19 октября 2022 года в Белгородской области был введен средний уровень реагирования. В регионе усилена охрана общественного порядка и объектов энергетики.

17:24, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Белгород\n#Белгородская область\n#Украина\n#военные\n#СВО\n#спецоперация\n#обстрел