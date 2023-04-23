В экзамене на права появились вопросы об использовании электросамокатов в России

Москва. На экзамене на права будущие водители теперь будут отвечать на вопросы об использовании электросамокатов. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

Дополнительные вопросы в билеты теоретического экзамена на получение прав включило МВД России. Экзаменуемые должны будут знать, как использовать разные средства индивидуальной мобильности и какие знаки к ним применяются.

Корректировка вопросов произошла из-за изменений в правилах дорожного движения, которые начали действовать с 1 марта 2023 года.