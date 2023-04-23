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В экзамене на права появились вопросы об использовании электросамокатов в России

18:08, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В экзамене на права появились вопросы об использовании электросамокатов в России
18:08, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#экзамен\n#ПДД\n#электросамокаты\n#вопросы
Фото: unsplash.com ( Ernest Ojeh)
38
0

Корректировки в билетах являются следствием измененных ПДД.

Москва. На экзамене на права будущие водители теперь будут отвечать на вопросы об использовании электросамокатов. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на ТАСС. 

Дополнительные вопросы в билеты теоретического экзамена на получение прав включило МВД России. Экзаменуемые должны будут знать, как использовать разные средства индивидуальной мобильности и какие знаки к ним применяются. 

Корректировка вопросов произошла из-за изменений в правилах дорожного движения, которые начали действовать с 1 марта 2023 года. 

18:08, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#экзамен\n#ПДД\n#электросамокаты\n#вопросы