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Установку счетчиков могут включить в тарифы на жилищно-коммунальные услуги

10:08, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Установку счетчиков могут включить в тарифы на жилищно-коммунальные услуги
10:08, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
92
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#Минстрой\n#инициативы\n#ЖКХ\n#тарифы\n#отопление\n#водоснабжение\n#коммунальные платежи
Фото: pxhere.com
92
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С такой идеей выступил Минстрой.

Москва. Минстрой планирует устанавливать и обслуживать «умные» счетчики водоснабжения и отопления за счет тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное ведомством в правительство.

Этим займутся ресурсоснабжающие организации, говорится в документе. На них возложат, в частности, обязанности по внедрению, обслуживанию, поверке и замене интеллектуальных приборов.

Как считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, благодаря постепенной установке счетчиков расходы граждан на оплату ЖКУ вырастут незначительно. В то же время «умные» приборы помогут потребителям сэкономить на тарифах не менее 10%, заявила эксперт.

10:08, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Минстрой\n#инициативы\n#ЖКХ\n#тарифы\n#отопление\n#водоснабжение\n#коммунальные платежи