Установку счетчиков могут включить в тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Москва. Минстрой планирует устанавливать и обслуживать «умные» счетчики водоснабжения и отопления за счет тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное ведомством в правительство.

Этим займутся ресурсоснабжающие организации, говорится в документе. На них возложат, в частности, обязанности по внедрению, обслуживанию, поверке и замене интеллектуальных приборов.

Как считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, благодаря постепенной установке счетчиков расходы граждан на оплату ЖКУ вырастут незначительно. В то же время «умные» приборы помогут потребителям сэкономить на тарифах не менее 10%, заявила эксперт.