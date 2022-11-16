Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Медведи-гиганты, иллюзионисты и клоунский дуэт Лонгрид Лихие 1920-е: как Ижевск протестовал против градостроительных решений властей Лонгрид Стретч-плёнка: как её перерабатывают и принимают ли в «Экодома» Ижевска Лонгрид

Супруг сообщил о пропаже замгубернатора Херсонщины Губаревой

16:43, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Супруг сообщил о пропаже замгубернатора Херсонщины Губаревой
16:43, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
132
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#похищение\n#политика\n#чиновники\n#спецоперация
Фото: vk.com/k_gubareva
132
0

На связь она не выходила с 15 ноября.

Геничевск. Херсонская область. В Херсонской области ищут заместителя губернатора региона Екатерину Губареву. О ее пропаже сообщил супруг Павел Губарев, передает Sputnik

По его данным, последний раз женщину видели 15 ноября около 16:30 в здании правительства Херсонской области в Геническе. 

Екатерина Губарева в 2014 году была министром иностранных дел ДНР, затем депутатом республиканского парламента, с 2018 года – помощником председателя правительства ДНР. С 16 июня 2022 года – замглавы администрации Херсонской области. Курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.

Супруг Екатерины Павел Губарев в 2014 году был одним из лидеров пророссийских акций в Донбассе, его называли «народным губернатором» региона. Позднее занимал различные должности в руководстве Донецкой народной республики. С начала специальной военной операции служит в Народной милиции ДНР.

UPD: позднее телекомпания RT со ссылкой на информированный источник сообщила о том, что Екатерину Губареву задержала полиция по делу об экономическом преступлении.

16:43, 16 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
132
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#похищение\n#политика\n#чиновники\n#спецоперация