Супруг сообщил о пропаже замгубернатора Херсонщины Губаревой

Геничевск. Херсонская область. В Херсонской области ищут заместителя губернатора региона Екатерину Губареву. О ее пропаже сообщил супруг Павел Губарев, передает Sputnik.

По его данным, последний раз женщину видели 15 ноября около 16:30 в здании правительства Херсонской области в Геническе.

Екатерина Губарева в 2014 году была министром иностранных дел ДНР, затем депутатом республиканского парламента, с 2018 года – помощником председателя правительства ДНР. С 16 июня 2022 года – замглавы администрации Херсонской области. Курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.

Супруг Екатерины Павел Губарев в 2014 году был одним из лидеров пророссийских акций в Донбассе, его называли «народным губернатором» региона. Позднее занимал различные должности в руководстве Донецкой народной республики. С начала специальной военной операции служит в Народной милиции ДНР.

UPD: позднее телекомпания RT со ссылкой на информированный источник сообщила о том, что Екатерину Губареву задержала полиция по делу об экономическом преступлении.