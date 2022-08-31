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Россиян напугали первым снегом в День знаний

14:18, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
Россиян напугали первым снегом в День знаний
14:18, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Россия\n#синоптики\n#прогноз погоды\n#снег\n#День знаний\n#погода
Фото: pxhere.com
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Как пояснил синоптик, погодный «сюрприз» ожидается на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей.

Москва. Первый снег прогнозируют синоптики на 1 сентября 2023 года в европейской части России. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил для радио Sputnik, в каких регионах его можно ожидать.

По словам метеоролога, речь идет о Русском Севере. На стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей в ночь на День знаний и утром наряду с проливными дождями возможен мокрый снег.

В более южных регионах Центральной России снега в начале сентября не ожидается, но погода будет скорее похожа на октябрьскую. Осень наступит стремительно. Задуют сильные ветры северных направлений, они принесут новые порции дождевых туч и полярного воздуха. В результате столбики термометров 1 сентября упадут к ночи до 5-10 градусов, 2 сентября под утро можно ожидать 2-7 градусов, а 3 сентября ночью похолодает до 1-6 градусов, что соответствует нормам октября.

Таким образом, температурная планка за считанные дни понизится почти на 25 градусов. В Центральной России после этого сразу установится погода, характерная для середины осени, пообещал Евгений Тишковец.

14:18, 31 августа, 2022
Евгений Кандаков
126
0
#Россия\n#синоптики\n#прогноз погоды\n#снег\n#День знаний\n#погода