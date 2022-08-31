Россиян напугали первым снегом в День знаний

Москва. Первый снег прогнозируют синоптики на 1 сентября 2023 года в европейской части России. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил для радио Sputnik, в каких регионах его можно ожидать.

По словам метеоролога, речь идет о Русском Севере. На стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей в ночь на День знаний и утром наряду с проливными дождями возможен мокрый снег.

В более южных регионах Центральной России снега в начале сентября не ожидается, но погода будет скорее похожа на октябрьскую. Осень наступит стремительно. Задуют сильные ветры северных направлений, они принесут новые порции дождевых туч и полярного воздуха. В результате столбики термометров 1 сентября упадут к ночи до 5-10 градусов, 2 сентября под утро можно ожидать 2-7 градусов, а 3 сентября ночью похолодает до 1-6 градусов, что соответствует нормам октября.

Таким образом, температурная планка за считанные дни понизится почти на 25 градусов. В Центральной России после этого сразу установится погода, характерная для середины осени, пообещал Евгений Тишковец.