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В России введут лимит на вывоз красной икры с Камчатки физлицами

17:14, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
В России введут лимит на вывоз красной икры с Камчатки физлицами
17:14, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
42
0
#Камчатка\n#Совет Федерации\n#законы\n#рыбалка\n#браконьеры\n#рыба
Фото: pixabay.com
42
0

Закон об этом одобрил Совет Федерации.

Москва. С Камчатки нельзя будет вывозить самолетами больше 10 кг немаркированной красной икры на одного человека за рейс. Закон об этом одобрили сенаторы на заседании Совета Федерации, сообщает телеканал «Рен ТВ».

В случае подписания президентом России, норма будет действовать в порядке эксперимента до 1 августа 2025 года.

Как пояснил инициатор введения лимита Сергей Лисовский, цель – борьба с браконьерами. Их хотят лишить рынка сбыта нелегальной продукции. Также закон призван содействовать восстановлению поголовья лососевых рыб на полуострове.

17:14, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
42
0
#Камчатка\n#Совет Федерации\n#законы\n#рыбалка\n#браконьеры\n#рыба