В России введут лимит на вывоз красной икры с Камчатки физлицами

Москва. С Камчатки нельзя будет вывозить самолетами больше 10 кг немаркированной красной икры на одного человека за рейс. Закон об этом одобрили сенаторы на заседании Совета Федерации, сообщает телеканал «Рен ТВ».

В случае подписания президентом России, норма будет действовать в порядке эксперимента до 1 августа 2025 года.

Как пояснил инициатор введения лимита Сергей Лисовский, цель – борьба с браконьерами. Их хотят лишить рынка сбыта нелегальной продукции. Также закон призван содействовать восстановлению поголовья лососевых рыб на полуострове.