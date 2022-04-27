Россия завершила строительство своей части трансграничного железнодорожного моста в Китай

Еврейская автономная область. В ЕАО завершили строительство российской части трансграничного железнодорожного моста в Китай. Об этом пишет «Интерфакс».

Мост возвели через реку Амур на участке российско-китайской государственной границы около поселка Нижнеленинское и города Тунцзян провинции Хэйлунцзян.

На церемонии открытия моста по российской части запустили первый поезд.

Строительство с двух сторон началось в 2008 году, а в марте 2019 года пролеты соединились. Во время стройки проект был пересмотрен из-за появившихся трудностей, и рабочим пришлось углубить русло реки с российской стороны. Общая стоимость проекта превысила 9 млрд рублей.

«Станционный парк состоит из 11 железнодорожных путей, причем 6 из них выполнены по российскому стандарту, 5 по китайскому, обеспечивает пропускную способность восемь пар поездов в сутки длиной состава 72 вагона», — рассказал заместитель гендиректора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Сергей Юрченко.

Длина всего моста равна более 2 тыс. м. Длина российской части моста с подходами составляет 5272 м, а длина железнодорожных подходов — 4963 м. У моста есть 21 опора и два судоходных пролета.

По плану через мост будет проходить экспорт железной руды, угля, минеральных удобрений и продукции лесопереработки.

Благодаря мосту получится сократить путь перевозки продукции в Китай и Юго-Восточную Азию на 700 км. Также будет ликвидирована сезонность в работе существующих речных погранпереходов, а это повысит конкурентоспособность дальневосточной промышленности на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.