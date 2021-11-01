На одной из птицефабрик Кировской области уничтожат более 400 тысяч кур

Причина – вспышка птичьего гриппа.



Зуевка. Кировская область. Вспышка гриппа птиц произошла на птицефабрике компании «Зуевское любимое» в Кировской области. В связи с этим решено полностью уничтожить более 400 тыс. кур, которые содержатся на предприятии и по соседству с ним, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Произведенная во Владимире лабораторная проверка образцов тканей погибших зуевских несушек показала, что они были заражены вирусом гриппа птиц подтипа Н5N1.

В связи с этим власти Кировской области объявили в Зуевском районе карантин. Непосредственно на фабрике изъятию и уничтожению подлежат 422 015 кур, партия яиц в 110 298 штук, а также 3,5 тонны заготовленного мяса. Помимо фабричных кур, под нож пойдут 854 головы домашней птицы, которую держат в 82 личных подсобных хозяйствах.

31 октября уже были уничтожены более 27 тыс. мертвых кур, изъятых в городе Зуевке, селе Сезенево и деревне Зуи.

Для исследования на предмет заражения охотники отстреливают дикую птицу.