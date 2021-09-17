Россиян ждут 10-дневные новогодние каникулы

Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год.



Москва. Ближайшие новогодние каникулы у большинства россиян продлятся 10 дней. Производственный календарь на 2022 год утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно принятому ранее решению, 31 декабря 2021 года будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня 3 января. К этому добавляются 9 праздничных дней с 1 по 9 января 2022 года. В результате россияне получат 10-дневные каникулы.

А поскольку 1 и 2 января выпадают на выходные субботу и воскресенье, их перенесут на 3 и 10 мая соответственно. За счет этого майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В то же время россиянам придется поработать в субботу 5 марта. Но зато этот выходной будет перенесен на понедельник 7 марта, что позволит отмечать Международный женский день 3 дня подряд - с 6 по 8 число.

Кроме того, в связи с праздниками трехдневные выходные выпадают в 2022 году на 11-13 июня и 4-6 ноября.