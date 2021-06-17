Создатели видео о российской кибердеревне отправили на Марс робота-инспектора

Фермер Николай, пусть и не сразу, но нашел общий язык с AI-ванычем.



Москва. Новым вирусным роликом порадовали своих поклонников авторы серии фантастико-сатирических видео о России будущего. На канале Birchpunk 17 июня появилась очередная короткометражка: на этот раз о визите к марсианскому фермеру Николаю инспектора премии AI Russia Awards.

Селянин демонстрирует гостю обслуживаемые роботами от «Айджевск Дайнемикс Корпорэйшн» теплицы с фрактальными кукумберами и прочие достижения своего хозяйства. Но лишь к концу напряженного дня человек и андроид находят общий язык за банкой генно-модифицированного «чайного гриба». В итоге растроганный Николай начинает по-свойски называть инспектора AI-ванычем и норовит на прощание всучить ему авоську с деревенскими продуктами.

А о том, получит ли кибердеревня престижную премию, станет известно во время прямой трансляции церемонии награждения победителей AI Russia Awards 25 июня в 19:00, анонсируют выход очередного ролика авторы канала Birchpunk.

Напомним, ранее создатели российской кибердеревни на Марсе прокатили своих поклонников на космопоезде по Солнечной системе и представили телерепортажи из Ижевска и Уссурийска конца 21 века.