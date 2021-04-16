Плацкартом по Галактике: авторы видео о «Русской кибердеревне» сняли новый ролик

Герои путешествуют по Солнечной системе на «поезде будущего».



Москва. Новых героев воображаемого будущего показали создатели ролика о «Русской кибердеревне» на Марсе. Видео «Русский космопоезд» появилось 16 апреля на Youtube-канале birchpunk.

Одним главных героев оказывается проводница космопоезда Аня. Она рассказывает на английском языке о своих буднях и показывает разные закоулки космического экспресса, от плацкарта до криокамер дальнего следования. В демократичном плацкарте бренчат на гитаре молодые космотуристы и возвращающийся домой дембель-космодесантник. В криокамерах вагона СВ ждут прибытия в анабиозе более состоятельные путешественники. Приходится бороться с контрабандистами, провозящими внеземные формы жизни, ловить детишек, потерявшихся при отказе гравитации, ремонтировать отказавшую технику с дядей Толей-электриком – почти как сейчас на обычных составах РЖД. На станции Церерск-Сортировочная в Поясе астероидов происходит трогательное прощание проводницы с прибывшим на родину космодесантником.

По ситуации на вторую половину дня 16 апреля ролик собрал более 180 тыс. просмотров.

Авторы ролика приобрели известность в ноябре 2020 года, когда позабавили Сеть роликом о марсианской деревне будущего, в которой фермер с Рязанщины Николай знакомил зрителей со своими помощниками-андроидами от компании «Ижевск Дайнемикс Корпорейшн». Его посмотрели уже 9 млн пользователей.