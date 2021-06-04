Создатели «Русской кибердеревни» показали цифровое будущее в Ижевске

Действия разворачиваются в 2088 году.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск показали в шуточном видео про цифровое будущее. Его авторами стали создатели ролика про «Русскую кибердеревню».

Видео под названием «РОССИЯ ЗАВТРА: НОВОСТИ» начинается с вступительной заставки телевизионных новостей. Действие переносится к памятнику легендарного ижевского мастера Правши — именно он, согласно легендам, создал первого в истории робота и «подковал инфузорию туфельку». Памятник роботостроителю стоит на месте современной площади Оружейников возле музея Ижмаш в Ижевске.

В выпуске показан Ижевск 2088 года: с деревянными домами, панельками, возле которых пенсионерка кормит голубей, а рядом летают беспилотники — тоже как обычные птицы. Вместо привычных бумажных объявлений на домофонных дверях — интерактивные. Кто-то хочет снять квартиру, а кто-то предлагает работу для робота. В Ижевске 2088 года уже не отключают воду летом — зато отключают интернет с 26 июня по 15 июля. Кроме того, эвакуаторы не увозят неправильно припаркованные машины — они их сразу телепортируют на штрафстоянку.

По улице Ленина летят «Жигули» и «Буханки» — только теперь не по дороге, а над ней. Здесь жителям всё так же приходится выходить на проезжую часть, чтобы пройти на трамвайную остановку, хотя в 2021 году городские власти хотели сузить проезжую часть для удобства пассажиров.

Возле ТЭЦ-1 стоит отечественный завод роботостроения — Izhevsk Dynamics («Ижевск Дайнемикс»). Своеобразный ответ западной компании Boston Dynamics, которая тоже занимается производством роботов, обучает их, например, носить коробки. В Ижевске же роботостроение пошло намного дальше: продукция завода сама умеет работать, мыть пол, отжиматься и так далее.

«Мы сделали роботов самообучаемыми. Они изучают привычки своих хозяев, адаптируются, становятся человечнее», — заявил журналистам ведущий специалист предприятия. Директор «Ижевск Дайнемикс» Константин Барагозин, в свою очередь, дал поручение рабочим создать робота высотой 33 метра и выкрасить его в гжель — старинную русскую роспись.

«Мы с роботами уже как родные дети: делаем с ними первые шаги», — добавил Барагозин. Он также продемонстрировал наглядно, что роботы могут обучаться, глядя на то, что делает человек: он отрепетировал с ними один из русских народных танцев.

YouTube-канал, на котором опубликован ролик, начал свою деятельность с видео про кибердеревню: на нём деревенский житель на английском языке с акцентом рассказывает про беспилотники и роботов, которые помогают ему в хозяйстве. Сделаны они на предприятии «Ижевск Дайнемикс».