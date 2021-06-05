«Понять по уровню шума»: рэпер Моргенштерн потребовал повторного голосования на премии «Муз-ТВ»

Причиной конфликта стала номинация «Лучший исполнитель».

Москва. Уфимский рэпер Моргенштерн на вручении премии «Муз-ТВ» устроил скандал, не согласившись с результатами конкурса. Об этом пишут «Известия».

Причиной конфликта стала номинация «Лучший исполнитель», на которую претендовал уфимец. Победителем в ней признали Александра Ревву. После объявления результатов Моргенштерн встал с инвалидного кресла, в котором приехал на конкурс, и заявил, что протестует.

На сцене рэпер потребовал повторного голосования и определить победителя по уровню шума из зала.

«Это же зрительское голосование? Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил», — заявил артист.

Ведущий церемонии вручения Дмитрий Нагиев указал рэперу, что тот находится не на «сельской дискотеке». В свою очередь, Ксения Собчак, также ведшая мероприятие, предложила сдать уфимцу тест на наркотики, указывая на его неадекватность.

В своём Instagram артист написал, что «из всей этой скучной премии» зрители запомнят только его. Далее, объясняя свою позицию, рэпер привёл достигнутые им за последний год успехи. Так, он напомнил про совместный трек с Иваном Ургантом, который они записали во время программы «Вечерний Ургант». Также Моргенштерн указал, что выпустил за год больше 10 клипов, каждый из которых собрал более 20 млн просмотров.

Отметим, что с апреля 2021 года артиста преследуют правоохранительные органы по обвинению в пропаганде наркотиков. Это касалось текстов некоторых его песен. 3 июня суд признал музыканта виновным и назначил ему штраф 100 тыс. рублей. Защита рэпера собирается обжаловать это решение.